Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 07 GIUGNO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALL’ARDEATINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO
IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA TRIONFALE E LA ROMA FIUMICINO, PIU’ AVANTI TRA LA ROMA TERAMO E LA TIBURTINA PER POI RALLENTARE DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
SI STA IN FILA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CI SI INCOLONNA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
TRAFFICATA LA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE
ED INFINE SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA PREVISTA OGGI ALLE 12.00 LA RIAPERTURA AL KM 4+700 IN LOCALITA SALTO DI FONDI DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
Servizio fornito da Astral