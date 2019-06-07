Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 07 GIUGNO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA ROMA FIUMICINO PER POI INCOLONNARSI DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA
IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E DELLA ROMA FIUMICINO E PROSEGUENDO TRA LA ROMA TERAMO E LA TIBURTINA
SI STA IN FILA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRATA.
SI PROCEDE A RILENTO SULLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA PER POI INCOLONNARSI FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CI SI INCOLONNA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
SI SONO FORMATE CODE SULLA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ALL’ALTEZZA DI CASALE ROSA TRA VIA STRAMPELLI E VIA LAURENTINA
TRAFFICATA LA VIA SALARIA CON CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA DI SANTA COLOMBA
ED INFINE SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA PREVISTA OGGI ALLE 12.00 LA RIAPERTURA AL KM 4+700 IN LOCALITA SALTO DI FONDI DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
Servizio fornito da Astral