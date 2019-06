Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 07 GIUGNO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA NOMENTANA PROSEGUENDO ULTERIORI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO , DELLA VIA APPIA E DELLA ROMA TERAMO

IN INTERNA SI STA IN FILA TRA CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA CENTRALE DEL LATTE LE ROMA TERAMO

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRATA.

SI PROCEDE A RILENTO SULLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA PER POI INCOLONNARSI FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SI STA IN FILA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA PER POI RALLENTARE FINO A VIA DI MALAFEDE

ED INFINE SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA PREVISTA OGGI ALLE 12.00 LA RIAPERTURA AL KM 4+700 IN LOCALITA SALTO DI FONDI DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA.

DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral