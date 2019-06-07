Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 07 GIUGNO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN ESTERNA UN INCIDENTE CREA CODE TRA PONTINA E LAURENTINA E PIU’ AVANTI CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SI STA IN FILA SULLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO
PER INCIDENTE SU VIA DEI LAGHI SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA ROMANA E VIA DEL SASSONE IN DIREZIONE ROMA
ED INFINE SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA PREVISTA OGGI ALLE 12.00 LA RIAPERTURA AL KM 4+700 IN LOCALITA SALTO DI FONDI DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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