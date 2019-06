Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 07 GIUGNO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

IN ESTERNA CODE IN SMALTIMENTO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA PER UN INCIDENTE PRECEDENTEMENTE AVVENUTO ED ORA RISOLTO

IN INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA PER POI RALLENTARE FINO ALLA A24 ROMA TERAMO

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN USCITA, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO : ANCHE PER INCIDENTE

SULLA ROMA FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO

DA DOMANI 8 GIUGNO, A ROMA, PARTIRANNO I LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA. I LAVORI INIZIERANNO NEL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E SI SVOLGERANNO SOLO NEI WE FINO AL 14 LUGLIO. NEL WE 29/30 GIUGNO IL SERVIZIO FUNZIONERA’ REGOLARMENTE. BUS SOSTITUTIVI PER GLI ALTRI FINE SETTIMANA NEL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA

