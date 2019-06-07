Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 07 GIUGNO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN ESTERNA TRA LA VIA APPIA E LA ROMANINA
IN INTERNA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO
SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE
DA DOMANI 8 GIUGNO, A ROMA, PARTIRANNO I LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA. I LAVORI INIZIERANNO NEL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E SI SVOLGERANNO SOLO NEI WE FINO AL 14 LUGLIO. NEL WE 29/30 GIUGNO IL SERVIZIO FUNZIONERA’ REGOLARMENTE. BUS SOSTITUTIVI PER GLI ALTRI FINE SETTIMANA NEL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA
ED INFINE I CANTIERI:
LA STRADA REGIONALE 213 FLACCA, PRECEDENTEMENTE CHIUSA AL KM 4+700 IN LOCALITA’ SALTO DI FONDI PER LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA, E’ STATA RIAPERTA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
Servizio fornito da Astral