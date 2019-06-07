Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER L’AUTOSTRADA ROMA NAPOLI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: DA DOMANI 8 GIUGNO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INIZIERANNO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA: NELLA PRIMA FASE GLI INTERVENTI INTERESSERANNO LA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA, CHE SARA’ INTERROTTA SOLO NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO, AD ECCEZIONE DEI GIORNI 29 E 30 GIUGNO NEI QUALI LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SARA’ GARANTITA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, NELLA TRATTA BATTISTINI SUBAUGUSTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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