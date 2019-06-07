Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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