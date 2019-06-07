Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA;
UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI VITERBO SUD NELLE DUE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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