Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ENTRAMBI I SENSI;
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral