Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
ANCORA DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA;
CODE PRESENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, QUI PER TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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