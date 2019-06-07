Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI POMEZIA NORD, PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA;
CI SPOSTIAMO SULLA A1 ROMA NAPOLI PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;
CIRCOLAZIONE CHE RESTA SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANE TRAFFICO RALLENTATO A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral