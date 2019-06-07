Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI E PROSEGUENDO IN DIREZIONE DI LATINA TRA POMEZIA E APRILIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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