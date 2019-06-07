Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA, INVECE, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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