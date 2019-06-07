Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA;
A SUD DELLA CAPITALE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA INCOLONNAMENTI SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA DOMANI 8 GIUGNO AL VIA LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA: NELLA PRIMA FASE GLI INTERVENTI INTERESSERANNO LA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA, CHE SARA’ INTERROTTA SOLO NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO; CIRCOLAZIONE DEI TRENI GARANTITA INVECE NEI GIORNI 29 E 30 GIUGNO; IL SERVIZIO RESTA REGOLARE NELLA TRATTA BATTISTINI SUBAUGUSTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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