Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2020 ore 08:30

APRIAMO CON UN AGGIORNANENTO SULL’A1 ROMA NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI; AL MOMENTO CI SONO CODE DI 1 KM CON TENDENZA ALL’AUMENTO. L’INCIDENTE VEDE COINVOLTI UNA VETTURA E UN MEZZO PESANTE SULLA CORSIA DI SORPASSO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C, RESTA QUINDI INTERROTTA LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. ATTIVI BUS SOSTITUITIVI.

SEMPRE TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA-LIDO DALLE 21.00 DI OGGI LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA, ESEGUITI DA ROMA CAPITALE. AL POSTO DEI TRENI E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 04 – 06 E 070. IL SERVIZIO RESTA REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE – ACILIA.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

