Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2020 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA PROVOCANDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA ROMA-FIUMICINO; AL MOMENTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. CONSIGLIAMO QUINDI DI PERCORRERE LA COMPLANARE, NON INTERESSATA DALL’INCIDENTE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C, RESTA QUINDI INTERROTTA LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. ATTIVI BUS SOSTITUITIVI.
SEMPRE IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA-LIDO DALLE 21.00 DI OGGI LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA, ESEGUITI DA ROMA CAPITALE. AL POSTO DEI TRENI E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 04 – 06 E 070. IL SERVIZIO RESTA REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE – ACILIA.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral