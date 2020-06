Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2020 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA ROMA-FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA, IL TRAFFICO E’ TORNATO SCORREVOLE.

QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C, RESTA QUINDI INTERROTTA LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. ATTIVI BUS SOSTITUITIVI.

SEMPRE IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA-LIDO DALLE 21.00 DI OGGI LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA, ESEGUITI DA ROMA CAPITALE. AL POSTO DEI TRENI E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 04 – 06 E 070. IL SERVIZIO RESTA REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE – ACILIA.

PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral