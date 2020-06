Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2020 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI

CODE SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO VERSO ROMA ANCHE PER INCIDENTE

SULLA LITORANEA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPO ASCOLANO E TOR VAJANICA NELLE DUE DIREZIONI

UN INCIDENTE PROCA CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI TERRACINA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI

QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA-LIDO DALLE 21.00 DI OGGI LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA, ESEGUITI DA ROMA CAPITALE. AL POSTO DEI TRENI E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 04 – 06 E 070. IL SERVIZIO RESTA REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE – ACILIA.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

