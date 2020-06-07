Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2020 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2020 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE TRA L’A1 ROMA NAPOLI E LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE VERSO ROMA CODE A TRATTI SULL’AURELIA TRA PALIDORO E CASTEL DI GUIDO
E SULLA PONTINA CODE POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA-LIDO DALLE 21.00 DI OGGI LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA, ESEGUITI DA ROMA CAPITALE. AL POSTO DEI TRENI E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 04 – 06 E 070. IL SERVIZIO RESTA REGOLARE NELLA TRATTA PIRAMIDE – ACILIA.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ TORNERANO PIU’ TARDI, BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA
Servizio fornito da Astral