Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2021 ore 18:15
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VIABILITÀ 2021 7 GIUGNO ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL
INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO,
IN INTERNA DUE PRECEDENTI INCIDENTI SONO LA CAUSA ID CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E CASILINA E TUSCOLANA MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA
IN ESTERNA CODE TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E CASSIA,SEMPRE IN ESTERNA
SEMPRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI IN VIA DI RISOLUZIONE TROVIAMO CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZAIONE ROMA SUD
RIPERCUSSIONE SULLA PONTINA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA
CODE SU VIA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SU VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA VIA APRILIANA E APRILIA DIREZIONE LATINA
SPOTIAMOCI A FROSINONE, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA CASILINA ALTEZZA COLLE SAN PIETRO NELLE DUE DIREZIONI
ORA IL METEO, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE L’ALLERTA A PARTIRE DAL POMERIGIGO DI OGGI E PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI
SONO PREVISTE SUI SETTORI CENTRO MERIDIONALI DEL LAZIO, PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON FORTI RAFFICHE ID VENTO
DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral