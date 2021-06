Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2021 ore 18:15

VIABILITÀ 2021 7 GIUGNO ORE 18:05 VALERIA VERNINI

APRIAMO CON IL RACCORDO,

IN INTERNA DUE PRECEDENTI INCIDENTI SONO LA CAUSA ID CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E CASILINA E TUSCOLANA MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA

IN ESTERNA CODE TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E CASSIA,SEMPRE IN ESTERNA

SEMPRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI IN VIA DI RISOLUZIONE TROVIAMO CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZAIONE ROMA SUD

RIPERCUSSIONE SULLA PONTINA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA

CODE SU VIA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

SU VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA VIA APRILIANA E APRILIA DIREZIONE LATINA

SPOTIAMOCI A FROSINONE, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA CASILINA ALTEZZA COLLE SAN PIETRO NELLE DUE DIREZIONI

ORA IL METEO, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE L’ALLERTA A PARTIRE DAL POMERIGIGO DI OGGI E PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI

SONO PREVISTE SUI SETTORI CENTRO MERIDIONALI DEL LAZIO, PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON FORTI RAFFICHE ID VENTO

