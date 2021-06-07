Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ 2021 7 GIUGNO ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL
INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E A SEGUIRE SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD,E TRA CASSIA BIS E CASSIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO ELL’A24 PER DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE SUL RACCORDO IN INTERNA
SU VIA PONTINA PERMANGONO CODE TRA CASALAZZARA E APRILIA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE
SU VIA NOMENTANA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA RACCORDO E SANT’ALESSANDRO
SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE NELEL DUE DIREZIONI ALTEZZA PONZANO ROMANO A CAUSA ID PIOGGIA,
IN MERITO ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE
, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE L’ALLERTA A PARTIRE DAL POMERIGIGO DI OGGI E PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI
SONO PREVISTE SUI SETTORI CENTRO MERIDIONALI DEL LAZIO, PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON FORTI RAFFICHE ID VENTO
DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral