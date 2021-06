Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2021 ore 19:15

VIABILITÀ 2021 7 GIUGNO ORE 19:05 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL

INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E A SEGUIRE SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD,E TRA CASSIA BIS E CASSIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO ELL’A24 PER DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE SUL RACCORDO IN INTERNA

SU VIA PONTINA PERMANGONO CODE TRA CASALAZZARA E APRILIA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE

SU VIA NOMENTANA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA RACCORDO E SANT’ALESSANDRO

SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE NELEL DUE DIREZIONI ALTEZZA PONZANO ROMANO A CAUSA ID PIOGGIA,

IN MERITO ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE

, DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE L’ALLERTA A PARTIRE DAL POMERIGIGO DI OGGI E PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI

SONO PREVISTE SUI SETTORI CENTRO MERIDIONALI DEL LAZIO, PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON FORTI RAFFICHE ID VENTO

DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral