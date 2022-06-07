Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 17:05 VALERIA VERNINI
UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PRESTARE ATTENZIONE SULLA MILANO NAPOLI TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E NODO A1 A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE A CAUSA DI INCENTE AVVENUTO IN CORSIA DI SORPASSO AL KM 562. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, COINVOLTI TRE VEICOLI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
RESTIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA,TRAFFICO IN AUMENTO, TRA BUFALOTTA E A24 MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE SUD
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIAL E EST E RACCOROD DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
CODE ANCHE SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA
SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
MENTRE NELEL DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SU VIA CASSIA ALTEZZA LA STORTA
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral