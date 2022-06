Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 17:05 VALERIA VERNINI

UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PRESTARE ATTENZIONE SULLA MILANO NAPOLI TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E NODO A1 A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE A CAUSA DI INCENTE AVVENUTO IN CORSIA DI SORPASSO AL KM 562. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA

SEMPRE PER INCIDENTE CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, COINVOLTI TRE VEICOLI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA

RESTIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA,TRAFFICO IN AUMENTO, TRA BUFALOTTA E A24 MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE SUD

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIAL E EST E RACCOROD DIREZIONE DI QUEST ULTIMO

CODE ANCHE SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA

SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

MENTRE NELEL DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SU VIA CASSIA ALTEZZA LA STORTA

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral