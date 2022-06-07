Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E SALARIA A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE CHE HA COINVOLTO TRE VEICOLI
E A SEGUIRE SEMPRE IJN INTERNA INCOLONNAMENTI TRANOMNETANA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE ANCHE
SULLA ROMA FIUMICINO NELEL DUE DIREZIONI TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA DELLA MAGLIANA
E SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRA TANGENZIALEEST E RACCOROD IN DIREZIONE DI QUEST?ULTIMO
PERMANGONO CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA DIREZIONE POMEZIA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE
INUSCITA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DLE MARE TRA RACCORDO E VITINIA IN DIREZIONE OSTIA
TRAFFICATA ANCHE LA VIA NETTUNENESE NELLE DUE DIREZIONE ALTEZZA PAVONA E A SEGUIRE ALTEZZA CECCHINA SEMPRENEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA CASILINA SI STA IN CODA ALTEZZA SAN CESAREO DIREZIONE VALMONTONE
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral