Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO CODE SUL RACCOROD IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE E SEGUIRE SI STA IN CODA TR APONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ANCORA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
CODE SULL’A1 MILANO NAPOLI ALTEZZA NODO A24 ROMA TERAMO DIREZIONE NAPOLI
A CAUSA DI LAVORI DISPOSTA LA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI SULLA A24 ROMA TERAMO DIREZIONE RACCORDO .
SEMPRE PER LAVORI QUESTA VOLTA SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE ALTEZZA ANAGNI , SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO DIREZIONE ROMA
SU VIA CSSIA INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBO
EVENTI NELLA CAPITALE
DOMANI MATTINA PER CONSETIRE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO
“ALBA RACE”, ALLE 5,30, IN ZONA STADIO OLIMPICO-FORO ITALICO. POSSIBILI RALLENTAMENTI, O MOMENTANEE DEVIAZIONI PRE RLE LLINEE BUS ID ZONA
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral