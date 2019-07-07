Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI LA TRATTA DELLA METRO A SUBAGUSTA-ANAGNINA
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO VIA COLLATINA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E IL CAVALCAVIA DEL G.R.A, LINEA 075, DEVIATA.
SPOSTIAMOCI AD AMATRICE DOVE, ANCORA PER OGGI, RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IL TRATTO DI STRADA COMUNALE ROCCHETTA-FILETTA INTERESSATA ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 24:00.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE.
Servizio fornito da Astral