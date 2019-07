Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA OSTIENSE E LA ROMA FIUMICINO

CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA COLOMBO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA TORVAIANICA E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI LA TRATTA DELLA METRO A SUBAGUSTA-ANAGNINA

