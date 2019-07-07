Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA OSTIENSE E LA ROMA FIUMICINO
CODE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA COLOMBO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA TORVAIANICA E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI LA TRATTA DELLA METRO A SUBAGUSTA-ANAGNINA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
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