Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E L’APPIA E, AVANTI, TRA L’OSTIENSE E LA ROMA-FIUMICINO;
SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO E PIU’ AVANTI TRA TORRIMPIETTRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA
TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
INFINE CODE SULLA VIA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
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