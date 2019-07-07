Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETTRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
PROPRIO A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DEL CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI TORVAIANICA
CODE SULLA LAURENTINA NEI PRESSI DI ARDEA E TOR SAN LORENZO
CODE ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA COLLE ROMITO E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PORTO SALVO E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE CODE SULL’APPIA A FONDI E TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE
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