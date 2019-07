Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETTRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

PROPRIO A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DEL CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI TORVAIANICA

CODE SULLA LAURENTINA NEI PRESSI DI ARDEA E TOR SAN LORENZO

CODE ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA COLLE ROMITO E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PORTO SALVO E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE CODE SULL’APPIA A FONDI E TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.

Servizio fornito da Astral