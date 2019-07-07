Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 13:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CODE SULLA VIA LITORANEA TRA COLLE ROMITO E LIDO DI CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A LATINA SULLA VIA DEL LUNGOMARE RALLENTAMENTI E CODE TRA TORRE ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ORA IL TRASPORT PUBBLICO
A ROMA DA LUNEDI’ 8 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA L’APERTURA DEL CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA, I FILOBUS ARRIVERANNO NELLA PERIFERIA SUD DI ROMA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
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