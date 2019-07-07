Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE ROMA
LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SECONDO GIORNO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO A,
LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA NEL TRATTO INTERROTTO SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
IL SERVIZIO METRO E’ REGOLARE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E BATTISTINI
E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI L’APERTURA DEL CORRIDOIO LAURENTINO
3 NUOVE LINEE DI FILOBUS SERVIRANNO INTERI QUARITERI QULAI TOR PAGNOTTA, FONTE LAURENTINA, EUR E CECCHIGNOLA
CON QUESTA PREFERENZIALE SI ANDRANNO A DIMEZZARE DRASTICAMENTE I TEMPI DI PERCORRENZA DALLE PERIFERIE ALLA METRO B EUR-LAURENTINA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE
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