Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 15:30

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE ROMA

LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLICO

SECONDO GIORNO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO A,

LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA NEL TRATTO INTERROTTO SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

IL SERVIZIO METRO E’ REGOLARE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E BATTISTINI

E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI L’APERTURA DEL CORRIDOIO LAURENTINO

3 NUOVE LINEE DI FILOBUS SERVIRANNO INTERI QUARITERI QULAI TOR PAGNOTTA, FONTE LAURENTINA, EUR E CECCHIGNOLA

CON QUESTA PREFERENZIALE SI ANDRANNO A DIMEZZARE DRASTICAMENTE I TEMPI DI PERCORRENZA DALLE PERIFERIE ALLA METRO B EUR-LAURENTINA

