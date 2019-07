Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VI APONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA

ALTRE CODE SU VI ADI PRATICA DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRA FFICO INTENSO TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO, VERSO ROMA

SULLA VIA AURELIA UN VEICOLO IN PANNE PROVOCA CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SUL RACCORDO ANULARE PER LA PRESENZA DI FUMO A SEGUITO DI UN INCENDIO IN CARREGGIATA, CI SONO DEI RALLENTAMENTI IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA-TERAMO

IN ESTERNA, CODE A TRATTI QUI PER TRAFFIC INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral