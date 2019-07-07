Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA STRADA SALARIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE
AL KM 27+300 ALL’ALTEZZA DELLA BRETELLA SALARIA SUD
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLACCA CODE ALLA’LTEZZA DI VIA DEL COLLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DEL FUMO SPRIGIONATO DA UN INCENDIO, E’ STATO CHIUSO LO SVINCOLO DELLA A24 SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
IN ALTERNATIVA PER CHI DALLA CARREGGIATA INTERNA E’ DIRETTO VERSO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE L’USCITA LA RUSTICA E RIENTRARE IN A24 A TOR CERVARA
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA VIA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA
PRATICA DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE ROMA
LA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI, TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE ORA IN VIA RISOLUZIONE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, VERSO ROMA
SULLA VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA MARINA DI CERVETERI A PALIDORO
PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA VIA AURELIA PER UN VEICOLO IN PANNE CODE
TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, IN TUTTI I CASI VERSO ROMA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral