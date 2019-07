Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALLA STRADA SALARIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE

AL KM 27+300 ALL’ALTEZZA DELLA BRETELLA SALARIA SUD

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLACCA CODE ALLA’LTEZZA DI VIA DEL COLLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DEL FUMO SPRIGIONATO DA UN INCENDIO, E’ STATO CHIUSO LO SVINCOLO DELLA A24 SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

IN ALTERNATIVA PER CHI DALLA CARREGGIATA INTERNA E’ DIRETTO VERSO IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE L’USCITA LA RUSTICA E RIENTRARE IN A24 A TOR CERVARA

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA VIA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA

PRATICA DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE ROMA

LA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI, TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE ORA IN VIA RISOLUZIONE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, VERSO ROMA

SULLA VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA MARINA DI CERVETERI A PALIDORO

PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA VIA AURELIA PER UN VEICOLO IN PANNE CODE

TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, IN TUTTI I CASI VERSO ROMA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral