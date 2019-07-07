Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO GINA PANDOLFO
PARTIAMO DALLA SALARIA INCIDENTE RISOLTO AL KM 27+300, LA CIRCOZIONE E’ TORNATA REGOLARE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE SULLA SALARIA ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA RIAPERTA LA RAMPA DI IMMISSIONE AL TRATTO URBANO DELLA A24
PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI
SULLA VIA AURELIA TRA CERVETERI E PALIDORO, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE ROMA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALLL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LA VIABILITA’ ORDINARIA CHE NON RICEVE
CODE A TRATTI SULLA VI ALITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA
PRATICA DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN INGRESSO A ROMA
INFINE, SULLA VIA FLACCA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COLLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SIAMO GIUNTI AL TERMINE DI QUESTA EDIZIONE, GRAZIE PER ESSERE STATI IN NOSTRA COMPAGNIA
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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