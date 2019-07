Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA SALARIA INCIDENTE RISOLTO AL KM 27+300, LA CIRCOZIONE E’ TORNATA REGOLARE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE SULLA SALARIA ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA RIAPERTA LA RAMPA DI IMMISSIONE AL TRATTO URBANO DELLA A24

PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI

SULLA VIA AURELIA TRA CERVETERI E PALIDORO, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE ROMA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALLL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LA VIABILITA’ ORDINARIA CHE NON RICEVE

CODE A TRATTI SULLA VI ALITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E IL LIDO DI CATEL FUSANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA

PRATICA DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTEL ROMANO, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE ROMA

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN INGRESSO A ROMA

INFINE, SULLA VIA FLACCA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COLLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

