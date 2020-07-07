Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 08.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SITUAZIONE FLUIDA AL MOMENTO SUL GRA AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA
DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST
CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI: LA METRO C AL MOMENTO È RALLENTATA SU TUTTA LA LINEA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOIBLITA’, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral