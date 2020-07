Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 09.20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DAL GRA SUL QUALE UN INCIDENTE IN INTERNA È LA CAUSA DELLE CODE TRA CASILINA ED APPIA

NOVAMENTE UN INCIDENTE SULLA VIA APPIA PROVOCA DISAGI TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE SULLA QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA VIA DEI CERASETI E LA VIA APPIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

UN VEICOLO IN PANNE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CAUSA CODE TRA IL GRA E LA TOGLIATTI IN ENTRATA NELLA CAPITALE

FINO AL 7 AGOSTO CHIUSA PER MANUTENZIONE LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA COL TRAFFICO CHE VIENE DEVIATO SU VIALE DEI ROMAGNOLI O SULLA VIA DEL MARE

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI

