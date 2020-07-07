Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 10.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL GRA SUL QUALE UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO IN INTERNA È LA CAUSA DELLE CODE TRA CASILINA ED APPIA
CODE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE TRA VITINIA E ACILIA NEI DUE SENSI ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI
TRAFFICO SOSTENUTO NEI DUE SENSI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA DELLE PINETE
DISAGI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
FINO AL 7 AGOSTO CHIUSA PER MANUTENZIONE LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA COL TRAFFICO CHE VIENE DEVIATO SU VIALE DEI ROMAGNOLI O SULLA VIA DEL MARE
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOIBLITA’, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral