Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO SUBITO DALLA LINEA ROMA – CIVITA – CASTELLANA VITERBO CHE NELLA SUA TRATTA EXTRAURBANA È AL MOMENTO SOSPESA TRA MONTEBELLO E CATALANO DOPO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE AUTO CON UNA DELLE QUALI CHE HA OCCUPATO I BINARI IMPEDENDO IL PASSAGGIO DEI CONVOGLI. PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ
PASSIAMO ALLA VIABLITÀ
SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
SUL GRA NUOVAMENTE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI
CODE SULLA VIA OSTIENSE TRA VITINIA E ACILIA NEI DUE SENSI ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI
TRAFFICO SOSTENUTO NUOVAMENTE NEI DUE SENSI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
SULLA SP28 TREVI – FILETTINO SONO IN CORSO INTERVENTI ALLA RETE ELETTRICA ALL’ALTEZZA DEL KM 5+800, ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITÀ ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
E FINO AL 7 AGOSTO CHIUSA PER MANUTENZIONE LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA COL TRAFFICO CHE VIENE DEVIATO SU VIALE DEI ROMAGNOLI O SULLA VIA DEL MARE
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOIBLITA’, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral