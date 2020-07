Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 14.25 DIRETTA GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO ANDREA

E UN SALUTO A TUTTI GLI ASCOLTATORI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’

IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO

SUL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ STATA RIATTIVATA, NELLA TRATTA EXTRAURBANA, SOSPESA IN PRECEDENZA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI A UN PASSAGGIO A LIVELLO

VIABILITA’

SULLA VIA OSTIENSE

PER LAVORI E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA GIUTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO

IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

PER LAVORI STRADALI LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO TRA PRENESTINA E TOGLIATTI

E SOTITUITE DA BUS TRA PRENESTINA E GERANI

INFINE, I LAVORI DI SFALCIO SULLA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA

A CURA DI ASTRAL SPA

CHIUSA DAL KM 0 AL KM 13,

LA RIAPERTURA E’ PREVISTA NELLE PROSSIME ORE

E’ TUTTO.

DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

A VOI LA LINEA STUDIO

Servizio fornito da Astral