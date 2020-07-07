Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 14.25 DIRETTA GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO ANDREA
E UN SALUTO A TUTTI GLI ASCOLTATORI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’
IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO
SUL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ STATA RIATTIVATA, NELLA TRATTA EXTRAURBANA, SOSPESA IN PRECEDENZA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI A UN PASSAGGIO A LIVELLO
VIABILITA’
SULLA VIA OSTIENSE
PER LAVORI E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA GIUTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO
IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
PER LAVORI STRADALI LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO TRA PRENESTINA E TOGLIATTI
E SOTITUITE DA BUS TRA PRENESTINA E GERANI
INFINE, I LAVORI DI SFALCIO SULLA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA
A CURA DI ASTRAL SPA
CHIUSA DAL KM 0 AL KM 13,
LA RIAPERTURA E’ PREVISTA NELLE PROSSIME ORE
E’ TUTTO.
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
A VOI LA LINEA STUDIO
Servizio fornito da Astral