Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 15:30

di - 07 Luglio 2020 - 15:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 14.25 DIRETTA GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO ANDREA
    E UN SALUTO A TUTTI GLI ASCOLTATORI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO
    SUL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ STATA RIATTIVATA, NELLA TRATTA EXTRAURBANA, SOSPESA IN PRECEDENZA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI A UN PASSAGGIO A LIVELLO
    VIABILITA’
    SULLA VIA OSTIENSE
    PER LAVORI E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA CASSIA UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA GIUTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO
    IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
    PER LAVORI STRADALI LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO TRA PRENESTINA E TOGLIATTI
    E SOTITUITE DA BUS TRA PRENESTINA E GERANI
    INFINE, I LAVORI DI SFALCIO SULLA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA
    A CURA DI ASTRAL SPA
    CHIUSA DAL KM 0 AL KM 13,
    LA RIAPERTURA E’ PREVISTA NELLE PROSSIME ORE
    E’ TUTTO.
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    A VOI LA LINEA STUDIO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home