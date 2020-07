Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, SULLA VIA PONTINA DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DI VALLERANO, IN USCITA DA ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E SETTEVILLE, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER TRAFFICO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

ORA I CANTIERI

TERMINATI I LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA

SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA

LA STRADA IN PRECEDENZA CHIUSA DAL KM 0 AL KM 13,

E’ STATA RIAPERTA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI

