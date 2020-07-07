Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 17:15

di - 07 Luglio 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, SULLA VIA PONTINA DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DI VALLERANO, IN USCITA DA ROMA
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E SETTEVILLE, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER TRAFFICO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    ORA I CANTIERI
    TERMINATI I LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA
    SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA
    LA STRADA IN PRECEDENZA CHIUSA DAL KM 0 AL KM 13,
    E’ STATA RIAPERTA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOIBLITA’, GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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