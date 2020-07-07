Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 17:45

di - 07 Luglio 2020 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA

    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA
    PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
    LA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO
    LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO ANULARE
    ANCHE LA PALOMBARESE E LA NOMENTANA NELL’ORDINE
    ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA
    E IN LOCALITA’ TOR LUPARA
    IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
    ORA I CANTIERI
    TERMINATI I LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA
    SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA
    LA STRADA IN PRECEDENZA CHIUSA DAL KM 0 AL KM 13,
    E’ STATA RIAPERTA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    DA ASTRAL INFOMOIBLITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE,
    ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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