Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO

LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO ANULARE

ANCHE LA PALOMBARESE E LA NOMENTANA NELL’ORDINE

ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA

E IN LOCALITA’ TOR LUPARA

IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI

ORA I CANTIERI

TERMINATI I LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA

SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA

LA STRADA IN PRECEDENZA CHIUSA DAL KM 0 AL KM 13,

E’ STATA RIAPERTA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI

DA ASTRAL INFOMOIBLITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

