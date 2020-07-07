Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO
LA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO ANULARE
ANCHE LA PALOMBARESE E LA NOMENTANA NELL’ORDINE
ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA
E IN LOCALITA’ TOR LUPARA
IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
ORA I CANTIERI
TERMINATI I LAVORI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA
SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA
LA STRADA IN PRECEDENZA CHIUSA DAL KM 0 AL KM 13,
E’ STATA RIAPERTA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOIBLITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE,
ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral