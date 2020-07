Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A SEGUITO DI UN TAMPONAMENTO AVVENUTO IN CORSIA DI SORPASSO, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI, CENTRALE DEL LATTE PRENESTINA

ANCHE IN ESTERNA, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

ALTRO INCIDENTE, QUESTA VOLTA SIAMO SULLA VIA TIBURTINA, CODE TRA VIA MARCO SIMONE

E VIA EINAUDI, NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA PALOMBARESE, TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DI SANTA LUCIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRE CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

AUMENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA

