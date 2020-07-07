Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
CODE TRA VIA MARCO SIMONE E VIA EINAUDI, NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA PALOMBARESE, TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DI SANTA LUCIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCORA CODE PER TRAFFICO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
LINEA TRAM 14 RIPRISTINATA SULL’INTERO PERCORSO,
MENTRE LE LINEE TRAM 5 E 19 ANCORA DEVIATE PER LAVORI TRA PRENESTINA E TOGLIATTI, E SOSTITUITI DA BUS TRA PRENESTINA E GERANI, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE,
ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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