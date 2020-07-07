Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 20.15 GINA PANDOLFO
BUONASERA BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA BARRIERA DI ROMA SUD, IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA VIA TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE TRA VIA MARCO SIMONE E VIA EINAUDI, NELLE DUE DIREZIONI
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ CHIUSA, AL MOMENTO, LA STAZIONE REPUBBLICA, PER UN GUASTO TECNICO
E RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 24 ORE IN PROGRAMMA PER VENERDI’ 10 LUGLIO NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ATAC
DUNQUE, DALLE 8.30 ALLE 17.00 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
PER QUANTO RIGUARDA ROMA TPL E’ PREVISTA UN’AGITAZIONE DI SOLE 4 ORE DALLE 9 ALLE ORE 13 E SARA’ LIMITATA SOLO A UNA PARTE DELLE LINEE
PER LE LINEE NOTTURNE POSSIBILI STOP NELLA NOTTE TRA GIOVEDI 9 E VENERDI’ 10 LUGLIO
REGOLARE IL SERVIZIO DI TRENITALIA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
E’ TUTTO GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral