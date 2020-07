Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 20.15 GINA PANDOLFO

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA BARRIERA DI ROMA SUD, IN DIREZIONE NAPOLI

SULLA VIA TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE TRA VIA MARCO SIMONE E VIA EINAUDI, NELLE DUE DIREZIONI

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ CHIUSA, AL MOMENTO, LA STAZIONE REPUBBLICA, PER UN GUASTO TECNICO

E RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 24 ORE IN PROGRAMMA PER VENERDI’ 10 LUGLIO NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ATAC

DUNQUE, DALLE 8.30 ALLE 17.00 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

PER QUANTO RIGUARDA ROMA TPL E’ PREVISTA UN’AGITAZIONE DI SOLE 4 ORE DALLE 9 ALLE ORE 13 E SARA’ LIMITATA SOLO A UNA PARTE DELLE LINEE

PER LE LINEE NOTTURNE POSSIBILI STOP NELLA NOTTE TRA GIOVEDI 9 E VENERDI’ 10 LUGLIO

REGOLARE IL SERVIZIO DI TRENITALIA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

