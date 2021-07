Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2021 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ROMA FIUMICINO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE SALARIA E TRIONFALE E CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE DAL GRA VERSO L’AEROPORTO. CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DA LAURENTINA E IN ESTERNA DA PISANA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA IN DIREZIONE ROMA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE AL RACCORDO

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA APRILIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA LINEA ALTA VELOCITà FIRENZE ROMA RALLENTATA A CAUSA DI IN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO. 20 I MIN DI RITARDO

MENTRE SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMA SEGNALIAMO TRAFFICO FERROVIARIO È SOSPESO TRA LATINA E SEZZE ROMANO A CAUSA DELLA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE IN PROSSIMITÀ DEI BINARI CHE COMPORTA L’OBBLIGO DI ARRESTO DI TUTTI I TRENI NELLA TRATTA INTERESSATA.

