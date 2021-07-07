Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 19:15

di - 07 Luglio 2021 - 19:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2021 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SULLA VIA APPIA E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 45+100 NEI PRESSI DI VELLETRI, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;.
    CIRCOLAZIONE CHE INVECE E’ SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI SU QUESTO TRATTO, A CAUSA DI UN INCIDENTE; PROSEGUENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA;
    CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE CI SONO CODE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
    DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home