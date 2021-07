Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2021 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA VIA APPIA E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 45+100 NEI PRESSI DI VELLETRI, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;.

CIRCOLAZIONE CHE INVECE E’ SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI SU QUESTO TRATTO, A CAUSA DI UN INCIDENTE; PROSEGUENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE CI SONO CODE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

