Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CESARINA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A SETTECAMINI, ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA A FARA IN SABINA SI STA IN CODA TRA LA SALARIA VECCHIA E LA STRADA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERRUZIONE PROGRAMMATA DEL SERVIZIO METRO A TRA TERMINI ED ANAAGNINA NEI DUE SENSI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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