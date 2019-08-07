Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 7 AGOSTO 2019 ORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA CSRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI
AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA NETTUNENSE TRA VIA DEL CINEMA E VIA DEGLI ABRUZZI NELLE DUE DIREZIONI
RIMAMENDO AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ALDOBRANDINI E VIA FANCIULLA D’ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, INTERRUZIONE PROGRAMMATA DEL SERVIZIO METRO A TRA TERMINI ED ANAAGNINA NEI DUE SENSI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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